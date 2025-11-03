هاني رمزي: الأهلي يفتقد الروح والفاعلية الهجومية والأجانب دون المستوى

أكد هاني رمزي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الأداء الفني للفريق الأحمر لا يليق بحجم الأسماء الموجودة داخل صفوفه، مشيرًا إلى أن الفريق يصنع فرصًا عديدة لكنه يعاني من ضعف واضح في استغلالها أمام المرمى.

هاني رمزي ينتقد أداء الاهلي

وقال رمزي، في تصريحات تلفزيونية إن الأهلي يعاني كذلك من مشاكل دفاعية واضحة، رغم امتلاكه لأفضل الأسماء في الكرة المصرية.

وأوضح أن الفريق قادر على العودة إلى مستواه الحقيقي "لكن بشروط"، أبرزها التعاقد مع مهاجم قوي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدًا أن المردود الحالي لمحمد شريف وجراديشار لا يرتقي لطموحات الجماهير.

وأضاف رمزي: "الأهلي يضم أسماء كبيرة، لكن الأسماء وحدها لا تكفي. يجب أن يشعر اللاعبون بحجم القميص الذي يرتدونه، فالجماهير تضغط والإدارة تتحمل مسؤولية كبيرة."

وأشار إلى أن المنظومة الدفاعية في الأهلي بحاجة إلى إعادة تنظيم شامل، لأن الدفاع في كرة القدم يبدأ من المهاجم وليس من الخط الخلفي فقط.

وحول تقييم المرحلة الحالية، شدد رمزي على أن الأهلي يحتاج إلى مراجعة شاملة في يناير، وأن وجود سيد عبدالحفيظ مهم لأنه الأقرب إلى تفاصيل فريق الكرة.

كما توقع رحيل ثلاثة لاعبين أجانب خلال الميركاتو الشتوي، على رأسهم أشرف داري وجراديشار، مع احتمالية تقييم وضع المغربي أشرف بن شرقي لعدم تقديمه المستوى المطلوب، بينما اعتبر استمرار محمد علي بن رمضان أمرًا ضروريًا نظرًا لإمكاناته العالية.

وختم رمزي تصريحاته قائلًا: "الأهلي بحاجة إلى لاعب وسط سوبر بجوار بن رمضان ومروان عطية، لأن الفارق بين اللاعبين المصريين والأجانب أصبح ضئيلًا، والأجنبي يجب أن يتفوق فنيًا بنسبة لا تقل عن 40%."

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.