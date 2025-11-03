عالم المصريات الياباني ساكوجي يوشيمورا: المتحف المصري الكبير الأعظم عالميًا

أعرب عالم المصريات الياباني ساكوجي يوشيمورا عن فخره وسعادته بالمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أنه يعد أعظم وأكبر متحف يمكن أن تصنعه البشرية، ويجسد سنوات طويلة من التعاون الوثيق بين مصر واليابان.

تعاون تاريخي بين مصر واليابان

وخلال تصريحاته لبرنامج "العالم شرقا" على قناة القاهرة الإخبارية، الذي تقدمه الدكتورة منى شكر، أشار يوشيمورا إلى أن المتحف يمثل رمزًا للشراكة الثقافية والعلمية بين البلدين، موضحًا أنه يشعر بالفخر لمساهمته في هذا المشروع الذي يجسد روح التعاون المشترك في مجال الآثار والتراث الإنساني.

عرض مبهر لكنوز توت عنخ آمون

وأوضح يوشيمورا أن عرض جميع كنوز توت عنخ آمون لأول مرة في مكان واحد داخل المتحف يعد حدثًا فريدًا ومذهلًا، مشيرًا إلى أن طريقة العرض الحديثة تضيف بعدًا بصريًا وحضاريًا مبهرًا يعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة.

وأضاف أن المتحف المصري بالتحرير لم يكن قادرًا على استيعاب جميع مقتنيات الملك الشاب، ما جعل المتحف الكبير الخيار الأمثل لعرضها بالشكل اللائق.

مراكب خوفو وتصميم المتحف

كما أشاد العالم الياباني بقرار تخصيص قاعة خاصة لعرض مراكب الملك خوفو، معتبرًا ذلك إنجازًا معماريًا وتنظيميًا يعزز من تجربة الزائر.

وأثنى على التصميم المعماري الفريد للمتحف وطريقة عرض المقتنيات، مؤكدًا أن الجهد المبذول في تشييد هذا الصرح يعكس التزام مصر بتقديم تراثها للعالم بأبهى صورة.

وجهة عالمية للسياحة والثقافة

واختتم يوشيمورا تصريحاته بالتأكيد على أن المتحف المصري الكبير سيجذب الزوار والسياح من جميع أنحاء العالم، وسيظل شاهدًا على عظمة الحضارة المصرية القديمة وقدرتها على الإلهام والإبداع عبر العصور.

