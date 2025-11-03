تنفيذ إزالة لـ 95 حالة تعد بأبوصوير بالإسماعيلية (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال امتداد المرحلة الثالثة من الموجة ٢٧ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم ٢٩ أكتوبر حتى ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥.

المشرفون على حملات استرداد الأراضي

وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

جانب من الحملات، فيتو

النتائج حملات الإزالة

واسفرت الحملات عن تنفيذ ٩٥ حالة تعدٍّ على مساحة ١٧١٦ فدان و٦ قراريط و١٨ سهم و٤٩٥٩م٢ بمركز ومدينة أبوصوير وذلك على مدار أربعة أيام من أعمال امتداد المرحلة الثالثة من الموجة ٢٧، والتي نُفذت بنطاق المركز، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رئيس مركز ومدينة أبوصوير ونائب رئيس المركز والمدينة، وقوات إنفاذ القانون.

وكان قد شهد يوم الأربعاء الموافق ٢٩ أكتوبر الماضي، تنفيذ إزالة لعدد ٣٠ حالة تعدٍّ على أراضي أملاك دولة وأراضي زراعية بمساحة ٣٣٠ فدان و١٦ قيراط و١٩ سهم و٧٥٦م٢،

وفي يوم الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥، تم تنفيذ إزالة لعدد ٢١ حالة تعدٍّ على أراضي أملاك دولة وأراضي زراعية بمساحة ١١١٦ فدان و١٧ قيراط و٢٠ سهم و٣٤٢م٢.

جانب من الحملة، فيتو

بينما تم تنفيذ إزالة لعدد ٢٦ حالة تعدٍّ على أراضي أملاك دولة وأراضي زراعية بمساحة ٢٥٢ فدان و٢٢ قيراط و٨ أسهم و٢٢٠٦م٢ وذلك يوم الأحد ٢ نوفمبر ٢٠٢٥.

وشهد اليوم الإثنين ٣ نوفمبر ٢٠٢٥، تنفيذ إزالة لعدد ١٨ حالة تعدٍّ على أراضي أملاك دولة وأراضي زراعية بمساحة ١٥ فدان و٢٢ قيراط و٤ أسهم و١٦٥٥م٢.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ومن الجدير ذكره، أن الموجة ٢٧ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ٩ حتى ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥، والمرحلة الثانية في الفترة من ٣٠ أغسطس حتى ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ كما تم تنفيذ المرحلة الثالثة في الفترة من ٤ حتى ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥، ويجرى تنفيذ أعمال امتداد المرحلة الثالثة من الموجة في الفترة من ٢٩ أكتوبر وحتى ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

