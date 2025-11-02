الأحد 02 نوفمبر 2025
أشرف صبحي يستقبل بعثة منتخب ناشئي اليد بعد إنجاز بطولة العالم بالمغرب

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بمطار القاهرة الدولي، بعثة منتخب مصر لكرة اليد للناشئين عقب عودتهم من المغرب بعد التتويج بالمركز الثاني في بطولة العالم تحت 17 عامًا، بعد الخسارة في النهائي أمام ألمانيا بفارق هدف بعد وقت إضافي.

وخلال الاستقبال، هنأ الدكتور أشرف صبحي اللاعبين والجهاز الفني والإداري، مثمنًا روح الإصرار والعزيمة التي تحلوا بها، والتي تعكس ما وصلت إليه الرياضة المصرية من تقدم وتطور، مؤكدًا أن هذا الجيل الواعد من ناشئي اليد يُعد امتدادًا لمسيرة الإنجازات التي حققتها المنتخبات الوطنية في مختلف الأعمار السنية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن ما قدمه المنتخب الوطني للناشئين في البطولة يؤكد قوة منظومة كرة اليد المصرية، والتي أصبحت نموذجًا يحتذى به في التخطيط والإعداد، مشيدًا بجهود الاتحاد المصري لكرة اليد، والجهاز الفني بقيادة المدربين الوطنيين الذين استطاعوا صناعة فريق قادر على المنافسة في كبرى البطولات العالمية.

كما وجه الوزير الشكر لأسر اللاعبين وأنديتهم التي ساهمت في إعداد هذا الجيل المميز، مؤكدًا أن التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة، والاهتمام بتطوير البنية التحتية الرياضية، وصقل المواهب الشابة، كلها عوامل أساسية وراء استمرار النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية.

تحرك جديد من الشباب والرياضة بشأن استاد المصري الجديد ببورسعيد

فيما وجّه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالمتابعة اللحظية لمعدلات التنفيذ والأعمال الإنشائية الجارية في استاد النادي المصري الجديد بمحافظة بورسعيد، مؤكدا أن الاستاد الجديد يعد أحد أهم وأكبر الصروح الرياضية الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن مشروع استاد المصري يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير البنية التحتية الرياضية في مصر، وإقامة منشآت رياضية عصرية تليق بمكانة الدولة المصرية وريادتها الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا غير مسبوق بملف تطوير المنشآت الشبابية والرياضية في جميع المحافظات.

وتواصل وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية والإدارة العامة للإنشاءات الرياضية، وبالتنسيق مع الإدارة الهندسية بالوزارة، أعمالها الإنشائية بإستاد النادي المصري الجديد، لضمان سير العمل وفقًا لأعلى معايير الجودة والمواصفات العالمية، بما يضمن خروج المشروع في أبهى صورة تعكس تطور الرياضة المصرية.

