الاتحاد الدولي لرفع الأثقال يعلن موازين أولمبياد لوس أنجلوس 2028

رفع الأثقال ، أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال عن الموازين المقرر تواجدها في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، في منافسات الرجال والسيدات.

وجاءت الموازين الجديدة لرفع الأثقال في أولمبياد لوس أنجلوس كالتالي:

الرجال: 65 كجم - 75 كجم - 85 كجم - 95 كجم - 110 كجم - فوق 110 كجم.

السيدات: 53 كجم - 61 كجم - 69 كجم - 77 كجم - 86 كجم - فوق 86 كجم.

وقرر مسئولو اللجنة الأولمبية الدولية زيادة موازين رياضة رفع الأثقال في لوس أنحلوس ليصل إلى 6 أوزان للرجال ومثلها للسيدات، مع الحفاظ على أعداد اللاعبين المشاركين كما هي، دون تغيير.

