الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الاتحاد الدولي لرفع الأثقال يعلن موازين أولمبياد لوس أنجلوس 2028

رفع الأثقال، فيتو
رفع الأثقال، فيتو

رفع الأثقال، أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال عن الموازين المقرر تواجدها في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، في منافسات الرجال والسيدات.

وجاءت الموازين الجديدة لرفع الأثقال في أولمبياد لوس أنجلوس كالتالي:

الرجال: 65 كجم - 75 كجم - 85 كجم - 95 كجم - 110 كجم - فوق 110 كجم.

السيدات: 53 كجم - 61 كجم - 69 كجم - 77 كجم - 86 كجم - فوق 86 كجم.

وقرر مسئولو اللجنة الأولمبية الدولية زيادة موازين رياضة رفع الأثقال في لوس أنحلوس ليصل إلى 6 أوزان للرجال ومثلها للسيدات، مع الحفاظ على أعداد اللاعبين المشاركين كما هي، دون تغيير. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رفع الأثقال منتخب رفع الأثقال اتحاد رفع الأثقال أولمبياد لوس أنجلوس 2028 الاتحاد الدولي لرفع الأثقال

مواد متعلقة

بقيادة مصرية، منتخب أوزبكستان لرفع الأثقال يتألق في دورة الألعاب الآسيوية

كريم كحلة: سعيد بأول مشاركاتي الدولية في رفع الأثقال بعد رحلة علاج طويلة

وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي

وزير الرياضة يشهد تسليم علم بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي إلى البحرين

الأكثر قراءة

انخفاض الكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

مواعيد مباريات بيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا

مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

زغاريد وتكبيرات، فرحة زوار بيت الله الحرام بإعلان نتائج قرعة الحج بالدقهلية (فيديو)

البيض للجميع، 5 جنيهات انخفاضا في أسعار اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025

تصدير 110 آلاف طن فوسفات إلى فيتنام والصين عبر ميناء سفاجا

بعد موافقة اللجنة التشريعية، مصير 9 اتفاقيات محالة إلى اللجان النوعية

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشجار مع الميت في المنام وعلاقته بخلافات مع أحد المقربين

عباقرة ولكن مجهولون، "الأغلب بن جثم" شاعر عاقبه عمر بن الخطاب لهذا السبب

رئيس جامعة الأزهر لـ الوافدين: العلم رسالة سامية تبني الأمم

المزيد
الجريدة الرسمية