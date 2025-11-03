وزير الرياضة ورئيس الأولمبية يناقشان خطة دعم أبطال المصارعة استعدادًا لبطولات العالم

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية، اجتماعًا مع لاعبي ولاعبات المصارعة، بحضور مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة برئاسة العميد سعيد صلاح، لمناقشة الخطط المستقبلية لتطوير رياضة المصارعة ودعم اللاعبين، واستعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في البطولات الإقليمية والدولية المقبلة.

استعرض الاجتماع البرامج الفنية والإعداد البدني والنفسي للاعبين، وخطط اتحاد المصارعة خلال الفترة القادمة، في ضوء الاستعداد المبكر للمنافسات القارية والدولية، والتأهيل إلى دورة الألعاب الأوليمبية لوس أنجلوس 2028.

وزير الرياضة ورئيس الأوليمبية يناقشان خطة دعم أبطال المصارعة استعدادًا لبطولات العالم والأولمبياد

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية كيان واحد يعمل بتناغم وتكامل من أجل خدمة جميع الاتحادات الرياضية واللاعبين، وتوفير بيئة مثالية تمكنهم من تحقيق أفضل النتائج ورفع اسم مصر في مختلف المحافل.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن رياضة المصارعة تعد من الألعاب التي حققت إنجازات كبيرة لمصر على المستويين القاري والعالمي، مشيرًا إلى دعم الوزارة الكامل لبرامج الإعداد الخاصة بأبطال اللعبة، وتوفير كافة المتطلبات الفنية والطبية اللازمة لتطوير الأداء، بما في ذلك برامج التغذية المتخصصة، والتأهيل البدني، والأدوات التدريبية الحديثة التي تساهم في رفع كفاءة اللاعبين وتحسين جاهزيتهم للمنافسات.

ومن جانبه، أكد المهندس ياسر إدريس حرص اللجنة الأوليمبية المصرية على التنسيق المستمر مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات المختلفة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل المشترك لتطوير الأداء الفني والإداري، وتعزيز مكانة الرياضة المصرية على الساحة الدولية.

وفي ختام اللقاء، شدد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية على أهمية المتابعة الدقيقة لبرامج الإعداد وتقييم الأداء بصورة مستمرة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، ودعم مسيرة أبطال مصر في طريقهم نحو تحقيق إنجازات جديدة تضاف إلى سجل الرياضة المصرية.



أشرف صبحى يطمئن على مصابي وزارة الرياضة بعد تعرضهم لحادث بطريق العاصمة الإدارية

تابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الحالة الصحية لمصابي الوزارة في حادث انقلاب ميني باص بطريق العاصمة الإدارية، صباح اليوم الإثنين بطريق القاهرة – العين السخنة، والذي أسفر عن إصابة 25 شخصا.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن خالص تقديره وامتنانه للدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية- وزير الصحة والسكان، وهيئة الإسعاف المصرية، وفرق العمل بمستشفى العاصمة الإدارية للتأمين الصحي، لما قدموه من استجابة فورية وجهود متميزة في التعامل مع الحادث.

وزير الرياضة يشيد بتحركات وزارة الصحة

وأكد وزير الشباب والرياضة أن سرعة التحرك والتجهيزات الطبية الكبيرة داخل مستشفى العاصمة الإدارية، عكست مستوى الكفاءة والتنظيم العالي لمنظومة الطوارئ الصحية، مشيدًا بالأطقم الطبية والإسعافية التي لم تتوانَ عن أداء واجبها في إنقاذ المصابين وتقديم الرعاية الفورية لهم وفق أعلى معايير الجودة الطبية.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أنه زار المصابين بالمستشفي فور وصولهم إليها للاطمئنان على الحالة الصحية لجميع المصابين، موجهًا بمتابعة مستمرة من قبل مسؤولي وزارة الشباب والرياضة حتى تماثلهم للشفاء التام، وتقديم كل الدعم اللازم لهم ولأسرهم.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الوزارة تتابع الموقف على مدار الساعة، موجهًا الشكر لكل من ساهم في سرعة التعامل مع الحادث، مؤكدًا أن سلامة العاملين والمنتسبين للوزارة تأتي في مقدمة أولوياتها، وأن التنسيق الكامل مع وزارة الصحة مستمر لتقديم كل سبل الرعاية للمصابين.

