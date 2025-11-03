قصر العيني يشارك في مبادرة “أسبوع المياه” بحملة توعوية (صور)

نظّم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، حملة توعوية تحت عنوان “المياه والصحة”، من خلال المكتب الأخضر بالكلية.

جاء ذلك في إطار المبادرة الوطنية لأسبوع المياه التي تطلقها الدولة المصرية خلال شهر أكتوبر من كل عام، دعمًا لجهود وزارة الموارد المائية والري في رفع الوعي بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها.

جاءت الحملة بتوجيهات جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق،

وبرعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وبإشراف الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة الدكتورة رانيا زايد.

وأكد الدكتور حسام صلاح مراد أن كلية الطب – قصر العيني تولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا البيئة والصحة العامة، وتعمل على دمج الوعي البيئي في منظومة التعليم الطبي، انطلاقًا من مسؤوليتها الأكاديمية والمجتمعية.

وأشار إلى أن حملة “المياه والصحة” تأتي متماشية مع توجه الدولة المصرية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال نشر ثقافة الترشيد والاستخدام الآمن للمياه، وترسيخ مفهوم العلاقة المتبادلة بين صحة الإنسان وصحة البيئة.

وأضاف أن مثل هذه الأنشطة التوعوية تمثل نموذجًا لتعاون قصر العيني مع المبادرات الوطنية التي تهدف إلى بناء وعي مجتمعي إيجابي يواكب النهضة التنموية التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة، أن الحملة تأتي في إطار خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتفعيل الدور الطلابي في نشر ثقافة الاستدامة داخل الكلية، مشيدًا بمشاركة المكتب الأخضر وجهوده في تنظيم الأنشطة البيئية والتعليمية.

كما شاركت الدكتورة رانيا زايد ميدانيًا في فعاليات الحملة، والتي تضمنت المرور على الطلاب المصريين والوافدين داخل المدرجات والقاعات الدراسية للتعريف بأنشطة المكتب الأخضر، إلى جانب تنظيم ندوة تثقيفية بعنوان “المياه والصحة” ركزت على العلاقة الوثيقة بين جودة المياه وصحة الإنسان، وطرق الحفاظ على موارد مصر المائية وترشيد استهلاكها.

واختُتمت الحملة بالتأكيد على استمرار كلية الطب – قصر العيني في دعم المبادرات الوطنية التي تعزز الوعي الصحي والبيئي بين الطلاب، وتُرسّخ مكانة الكلية كصرح علمي ومجتمعي رائد في نشر الثقافة المستدامة داخل الجامعات المصرية.

