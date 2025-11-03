الإثنين 03 نوفمبر 2025
المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة يستضيف خبيرًا في جراحة حَوَل عيون الأطفال

يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة الدكتور دلي مونتي (أمريكي الجنسية) خبير متخصص في جراحة حَوَل عيون الأطفال فى الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر الجاري.

وتستقبل اللجنة التحضيرية حاليًا الحالات التي ترغب في العرض على الخبير بالعيادات التحضيرية يوميًا من الساعة (11) صباحًا حتى الساعة (1) ظهرًا ما عدا يومي (الخميس والجمعة) من كل أسبوع والأجازات الرسمية.

