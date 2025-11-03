رسوم الترشح في انتخابات رئاسة حزب الوفد

حدد حزب الوفد رسوم الترشح لانتخابات رئاسة الحزب التى ستجرى ٣٠ يناير المقبل، وهى ١٠٠ ألف جنيه تبرعا للحزب، للإنفاق على العملية الانتخابية التى تتطلب أكثر من مليون جنيه.



ودعا رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة الجمعية العمومية لانتخاب رئيس الحزب في ٣٠ يناير المقبل، وتشكيل اللجنة المشرفة علي الانتخابات.

انتخابات رئاسة حزب الوفد

واصدر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قرارًا جديدًا بشأن الإجراءات المنظمة لانتخابات رئاسة الحزب، شمل تحديد مواعيد تلقي طلبات الترشح وجدول الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين.

انتخابات رئاسة حزب الوفد

ونص القرار على أن لجنة الانتخابات بالحزب تبدأ في تلقي طلبات الترشح لمنصب رئيس الوفد، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3 يناير 2026، يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ولمدة ستة أيام تنتهي يوم الخميس 8 يناير 2026.

كما حدد القرار يومي السبت والأحد، 10 و11 يناير 2026، لتلقي الطعون والتظلمات، على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين بعد نظر الطعون والتظلمات يوم الاثنين 12 يناير 2026 في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وأكد الدكتور عبد السند يمامة أن القرار يعمل به اعتبارًا من تاريخه، في إطار حرص الحزب على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعبر عن تقاليد حزب الوفد الديمقراطية العريقة.

