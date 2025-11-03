الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

وزير الثقافة يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع إنشاء “مسرح مصر” تمهيدًا للافتتاح

وزير الثقافة يتفقد
وزير الثقافة يتفقد مشروع مسرح مصر

تفقد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، أعمال مشروع إنشاء “مسرح مصر” بشارع عماد الدين التابع للبيت الفني للمسرح بقطاع المسرح، برئاسة المخرج هشام عطوة، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة أعمال التشطيبات النهائية استعدادًا للافتتاح التجريبي

مشروع مسرح مصر 

وخلال جولته، تفقد وزير الثقافة المسرح المقام على مساحة ٩٢٥ مترًا مربعًا، ويتكون من خمسة طوابق، ويضم صالة عرض رئيسية مقسّمة إلى صالة أرضية وبلكون علوي بسعة 360 مقعدًا، إلى جانب خشبة مسرح تبلغ مساحتها 245 مترًا مربعًا مجهزة بأحدث التقنيات الفنية الخاصة بإدارة العروض المسرحية، فضلًا عن قاعة عرض صغرى تسع لـ 120 مقعدًا، و16 غرفة للفنانين.

وأشاد الدكتور أحمد فؤاد هَنو بمستوى الإمكانات التي يتمتع بها المسرح على الصعيدين الإنشائي والتقني، وبما يمتلكه من تجهيزات حديثة قادرة على استضافة أهم العروض والفعاليات المسرحية والفنية الكبرى، مشيرًا إلى أن تصميمه المتميز يتماشى مع النسق الحضاري لمنطقة وسط البلد، بما يجعله صرحًا مسرحيًا يليق بمكانة مصر وريادتها الثقافية والفنية في المنطقة.

وشدّد وزير الثقافة على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال المتبقية، وفي مقدمتها مدّ المسرح بالكهرباء  والتنسيق الكامل مع وزارتي الكهرباء والتنمية المحلية ومحافظة القاهرة والأجهزة الأمنية، تمهيدًا للافتتاح التجريبي، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطتها لتطوير وتحديث البنية التحتية للمنشآت الثقافية والفنية في القاهرة والمحافظات.


وأضاف أن افتتاح “مسرح مصر” سيمثل خطوة مهمة نحو تعزيز النشاط المسرحي وإتاحة المزيد من الفرص أمام المبدعين الشباب والفرق الفنية المتنوعة لتقديم تجاربهم أمام الجمهور.

واستمع وزير الثقافة خلال الجولة إلى شرح من ممثلي الشركة المنفذة للمشروع حول مراحل التنفيذ والأعمال المتبقية ومستوى الإمكانات التقنية التي يتمتع بها المسرح، مؤكدًا أن المشروع يمثل إضافة نوعية للبنية التحتية المسرحية في مصر، ويعكس اهتمام الدولة بتوسيع نطاق الخدمة الثقافية والفنية لتصل إلى مختلف فئات المجتمع.

مسرح مصر انطلاقه جديدة للعروض

ومن جانبه، أشار المخرج هشام عطوة، رئيس قطاع المسرح، إلى أن “مسرح مصر” سيمثل انطلاقة جديدة نحو رؤية مختلفة للعروض المسرحية، موضحًا أن البيت الفني للمسرح يستعد لافتتاحه بعرض فني سيكون بمثابة مفاجأة للجمهور، يتم إنتاجه بتقنيات حديثة، كما سيتم استغلال المسرح ليكون مركزًا للتدريب الفني للفنانين الشباب وصُنّاع المسرح والعاملين في مجالات الديكور والملابس والإضاءة والصوت

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة هشام عطوة رئيس قطاع المسرح مسرح مصر شارع عماد الدين

الأكثر قراءة

إصابة 5 أشخاص في تصادم ميكروباص وسيارة نقل على محور المحمودية بالإسكندرية

مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

زغاريد وتكبيرات، فرحة زوار بيت الله الحرام بإعلان نتائج قرعة الحج بالدقهلية (فيديو)

مواعيد مباريات بيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا

مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

ياسر إبراهيم: الأهلي ينافس فقط على البطولات وفي انتظار دعم الجماهير بالإمارات

لقطات من وصول بعثة الأهلي إلي الإمارات استعدادا لخوض منافسات السوبر

الولايات المتحدة تقدم مقترح هدنة بالسودان تمتد لـ 9 أشهر

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد أزمة ظهور بلوجر بدون حجابها، الإفتاء توضح حكم خلع الحجاب بالدليل من القرآن

تفسير حلم الشجار مع الميت في المنام وعلاقته بخلافات مع أحد المقربين

عباقرة ولكن مجهولون، "الأغلب بن جثم" شاعر عاقبه عمر بن الخطاب لهذا السبب

المزيد
الجريدة الرسمية