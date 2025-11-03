أشرف صبحى يطمئن على مصابي وزارة الرياضة بعد تعرضهم لحادث بطريق العاصمة الإدارية

تابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الحالة الصحية لمصابي الوزارة في حادث انقلاب ميني باص بطريق العاصمة الإدارية، صباح اليوم الإثنين بطريق القاهرة – العين السخنة، والذي أسفر عن إصابة 25 شخصا.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن خالص تقديره وامتنانه للدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية- وزير الصحة والسكان، وهيئة الإسعاف المصرية، وفرق العمل بمستشفى العاصمة الإدارية للتأمين الصحي، لما قدموه من استجابة فورية وجهود متميزة في التعامل مع الحادث.

وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي يتابع حالة مصابي وزارته، فيتو

وزير الرياضة يشيد بتحركات وزارة الصحة

وأكد وزير الشباب والرياضة أن سرعة التحرك والتجهيزات الطبية الكبيرة داخل مستشفى العاصمة الإدارية، عكست مستوى الكفاءة والتنظيم العالي لمنظومة الطوارئ الصحية، مشيدًا بالأطقم الطبية والإسعافية التي لم تتوانَ عن أداء واجبها في إنقاذ المصابين وتقديم الرعاية الفورية لهم وفق أعلى معايير الجودة الطبية.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أنه زار المصابين بالمستشفي فور وصولهم إليها للاطمئنان على الحالة الصحية لجميع المصابين، موجهًا بمتابعة مستمرة من قبل مسؤولي وزارة الشباب والرياضة حتى تماثلهم للشفاء التام، وتقديم كل الدعم اللازم لهم ولأسرهم.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الوزارة تتابع الموقف على مدار الساعة، موجهًا الشكر لكل من ساهم في سرعة التعامل مع الحادث، مؤكدًا أن سلامة العاملين والمنتسبين للوزارة تأتي في مقدمة أولوياتها، وأن التنسيق الكامل مع وزارة الصحة مستمر لتقديم كل سبل الرعاية للمصابين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.