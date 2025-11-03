العثور على جثة شخص داخل شقته فى الإسكندرية

شهدت منطقة السبع بنات في محافظة الإسكندرية، العثور علي جثة شخص داخل شقته بدائرة قسم المنشية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة المنشية، يفيد ورود بلاغ من الأهالى يفيد العثور على جثة شخص داخل شقة بدائرة القسم، على الفور، انتقل مأمور وضباط مباحث القسم، رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.



تبين من المعاينة والفحص أن الشقة محل البلاغ تقع بشارع متفرع من السبع بنات، ووجود جثته مسجاة داخل الشقة، وجار فحص شخصية المتوفر والتحريات حول الواقعة.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

