رئيس جامعة القاهرة: لن يتم منع أي طالب من الامتحان لعدم قدرته المالية

علق رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، على استغاثات عدد من طلاب كلية التجارة، قالوا انهم تم منعهم من امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول (الميدتيرم) بسبب عدم سداد المصروفات.

وقال عبد الصادق في تصريحات خاصة لـ فيتو، إن الجامعة حريصة كل الحرص على مستقبل أبنائها ومسارهم الدراسي، مشيرا إلى أن حقوق الطلاب الدراسية دائما بجامعة القاهرة في المقام الأول وقبل أي اعتبارات مالية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أنه لن يتم منع أي طالب من دخول الامتحانات بسبب عدم قدرته على تسديد المصروفات الدراسية بمختلف كليات الجامعة وليس بكلية التجارة فقط.

ووجه رئيس الجامعة الكليات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية سداد المصروفات الدراسية، بالإضافة إلى سداد المصروفات عن الطلاب غير القادرين وفق القواعد المعمول بها بالجامعة.

عميد تجارة القاهرة تكشف حقيقة منع الطلاب من دخول امتحان الميدتيرم

كشفت الدكتورة لبنى فريد، عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، حقيقة منع بعض الطلاب من أداء امتحانات الميدتيرم بالكلية.

واكدت خلال تصريحات خاصة لـ فيتو، انه لم يتم منع أي طالب مستحق من أداء الامتحانات، ماعدا الطلاب الباقين للإعادة، والذين سيصبح دخولهم الامتحان مخالفا للقانون، بالإضافة إلى الطلاب الغير مقيدين بمقررات دراسية.

ولفتت عميد تجارة القاهرة، انه لم يتم منع أي طالب غير مسدد للمصروفات الدراسية من دخول الامتحان على عكس ما يتردد، مشيرة إلى أن نظام تقسيط المصروفات متاح للطلاب من نظام البرامج الخاصة حتى 3 أقساط، ومن طلاب نظام العربي حتى قسطين.

وأوضحت ان الكلية تعمل بنظام لائحة الساعات المعتمدة، بما يعني انه يجب على الطالب ان يختار مقرراته الدراسية من خلال سيستم الكلية، حتى يصبح مقيدا بهذه المقررات، وبالتالي يحق له دخول الامتحان.

وأكدت الدكتورة لبنى فريد، أنه تم احتواء الموقف وأن الكلية وجهت الطلاب لتسجيل المقررات، لافتة إلى أحد الطلاب كان مصرا على دخول الامتحان بالرغم من حضوره متأخرا عن موعد اللجنة الامتحانية بمدة نصف ساعة، في أن القانون يؤكد أن أقصى مدة للتأخر عن موعد اللجنة المحدد ربع ساعة فقط، مما يجعل دخوله الامتحان مخالفا للقانون.

وأكملت أنه حفاظا على مستقبل هذا الطالب، تم تقديم عذر عن هذه المادة الامتحانية، على أن يقوم بتسجيل مقرراته الدراسية.

