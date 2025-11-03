الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

عميدة تجارة القاهرة تكشف حقيقة منع الطلاب من دخول امتحانات الميدتيرم بسبب المصروفات

د. لبنى فريد عميد
د. لبنى فريد عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة

كشفت الدكتورة لبنى فريد، عميدة كلية التجارة بجامعة القاهرة، حقيقة منع بعض الطلاب من أداء امتحانات الميدتيرم بالكلية.

وأكدت خلال تصريحات خاصة لـ فيتو، أنه لم يتم منع أي طالب مستحق من أداء الامتحانات، ماعدا الطلاب الباقين للإعادة، والذين سيصبح دخولهم الامتحان مخالفا للقانون، بالإضافة إلى الطلاب غير المقيدين بمقررات دراسية.

عميد تجارة القاهرة لـ فيتو: لم يتم منع أي طالب من دخول امتحانات الميدتيرم 

ولفتت عميدة تجارة القاهرة، إلى أنه لم يتم منع أي طالب غير مسدد للمصروفات الدراسية من دخول الامتحان على عكس ما يتردد، مشيرة إلى أن نظام تقسيط المصروفات متاح للطلاب من نظام البرامج الخاصة حتى 3 أقساط، ومن طلاب نظام العربي حتى قسطين.

الكلية تعمل بنظام الساعات المعتمدة

وأوضحت أن الكلية تعمل بنظام لائحة الساعات المعتمدة، بما يعني أنه يجب على الطالب أن يختار مقرراته الدراسية من خلال سيستم الكلية، حتى يصبح مقيدا بهذه المقررات، وبالتالي يحق له دخول الامتحان.

وأكدت الدكتورة لبنى فريد، أنه تم احتواء الموقف وان الكلية وجهت الطلاب لتسجيل المقررات، لافتة إلى أن هناك أحد الطلاب كان مصرا على دخول الامتحان بالرغم من حضوره متأخرا عن موعد اللجنة الامتحانية لمدة نصف ساعة، في حين أن القانون يؤكد أن أقصى مدة للتأخير عن موعد اللجنة المحدد ربع ساعة فقط، مما يجعل دخوله الامتحان مخالفا للقانون.

وأكملت أنه حفاظا على مستقبل هذا الطالب، تم تقديم عذر عن هذه المادة الامتحانية، على أن يقوم بتسجيل مقرراته الدراسية. 

حقيقة منع طلاب تجارة القاهرة من دخول امتحان الميدتيرم

وكان عدد من طلاب كلية التجارة بجامعة القاهرة، قد تقدموا باستغاثات عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي لإدارة الجامعة والكلية يشكون من منعهم من دخول امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول بسبب تأخر سداد المصروفات الدراسية سواء بنظام البرامج الخاصة أو النظام العربي.      

كلية التجارة جامعة القاهرة كلية التجارة بجامعة القاهرة الميدتيرم امتحانات الميدتيرم عميد كلية التجارة

