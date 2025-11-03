الإثنين 03 نوفمبر 2025
انطلاق دوري المديريات، محافظ الوادي الجديد يتفقد المدينة الرياضية بمجمع المصالح الحكومية

محافظ الوادى الجديد،
محافظ الوادى الجديد، فيتو

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، المدينة الرياضية الملحقة بمقر مجمع المصالح الحكومية لتقديم الخدمات الذكية، يرافقه جهاد متولي رئيس مركز الخارجة، ومحمد فكري مدير عام الشباب والرياضة.

وأكد الزملوط خلال الجولة أهمية تفعيل وممارسة الأنشطة الرياضية بشكل منتظم للعاملين بمختلف المديريات، وتكثيف البرامج الرياضية والترفيهية، تزامنًا مع انطلاق دوري المديريات اليوم؛ دعمًا لنمط الحياة الصحية وتحسين بيئة العمل داخل المجمع الحكومي للمحافظة. 

كما اطّلع محافظ الوادي الجديد، على جاهزية الملاعب الرياضية وحمام السباحة وممشى الدراجات والمشاة وساحات الانتظار، إلى جانب أعمال اللاندسكيب والتجميل بالمحيط الخارجي.

