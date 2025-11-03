انطلاق دوري المديريات، محافظ الوادي الجديد يتفقد المدينة الرياضية بمجمع المصالح الحكومية

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، المدينة الرياضية الملحقة بمقر مجمع المصالح الحكومية لتقديم الخدمات الذكية، يرافقه جهاد متولي رئيس مركز الخارجة، ومحمد فكري مدير عام الشباب والرياضة.

وأكد الزملوط خلال الجولة أهمية تفعيل وممارسة الأنشطة الرياضية بشكل منتظم للعاملين بمختلف المديريات، وتكثيف البرامج الرياضية والترفيهية، تزامنًا مع انطلاق دوري المديريات اليوم؛ دعمًا لنمط الحياة الصحية وتحسين بيئة العمل داخل المجمع الحكومي للمحافظة.

كما اطّلع محافظ الوادي الجديد، على جاهزية الملاعب الرياضية وحمام السباحة وممشى الدراجات والمشاة وساحات الانتظار، إلى جانب أعمال اللاندسكيب والتجميل بالمحيط الخارجي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.