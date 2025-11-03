الإثنين 03 نوفمبر 2025
محافظ الإسكندرية يرفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية للتعامل مع تقلبات الطقس

الاسكندريه
الاسكندريه

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لأمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

الصفقة الأغلى في تاريخ الكرة البرازيلية، اليونايتد يدرس التعاقد مع نجم بالميراس

رئيس مدينة إهناسيا: لا مكان للروتين ومكتبي مفتوح للمواطنين

وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي، مكلفا المسئولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة جراء ذلك.

جدير بالذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى الشكاوى الطارئة والعاجلة.

