5 مواجهات عربية نارية في مجموعات دوري أبطال أفريقيا

جرت اليوم الإثنين، قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت مراسمها في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

مجموعات دوري أبطال أفريقيا 

المجموعة الأولى: نهضة بركان المغربي- بيراميدز المصري- ريفرز يونايتد النيجيري - باور ديناموز الزامبي.

المجموعة الثانية: الأهلي المصري- يانج أفريكانز التنزاني- الجيش الملكي المغربي - شبيبة القبائل الجزائري.

المجموعة الثالثة: ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي- الهلال السوداني - مولودية الجزائر  - ليبوبو الكونغولي.

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي-سيمبا التنزاني - بترو أتلتيكو الأنجولي - الملعب المالي.

5 مواجهات عربية قوية في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 

في المجموعة الأولى سيكون هناك مواجهة عربية قوية بين بيراميدز حامل اللقب أمام نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية بالنسخة الماضية.

وفي المجموعة الثانية ستكون هناك 3 مواجهات نارية وحاسمة بين الأهلي مع شبيبة القبائل الجزائري، والأهلي ضد الجيش الملكي المغربي، وشبيبة القبائل مع الجيش الملكي.

وفي المجموعة الثالثة هناك مواجهة عربية بين الهلال السوداني ومولودية الجزائر.

علما أن المباريات ستكون ذهابا وإيابا في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

الجريدة الرسمية