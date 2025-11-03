أسعار الألومنيوم تقترب من أعلى مستوى في 3 سنوات مع هدوء الحرب التجارية

تشهد أسعار الألومنيوم ارتفاعا ملحوظا، متجهة لتسجيل أعلى مستوى في ثلاث سنوات، وذلك في أعقاب التوصل إلى هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما أدى إلى تهدئة حدة التوترات التي كانت تضغط على الأسواق العالمية.

ارتفاع أسعار الألومنيوم

وفي تعاملات بورصة لندن للمعادن، ارتفع سعر الألومنيوم بنسبة 0.9% ليصل إلى 2909.50 دولار للطن، مسجلا بذلك أعلى ارتفاع منذ مايو 2022، كما صعد النحاس بنسبة 0.2% ليقترب من مستواه القياسي.

محركات صعود أسعار الألومنيوم

ساهمت الهدنة بين أكبر اقتصادين في العالم في تخفيف حالة عدم اليقين التي كانت تخيم على الاقتصاد العالمي والطلب على السلع الأساسية، مما شجع المستثمرين على التوجه نحو الأصول ذات المخاطر العالية مثل المعادن.

كما استفاد الألومنيوم من تراجع الإمدادات مع اقتراب الإنتاج الصيني من الحد الأقصى المسموح به، بينما تلقى النحاس دعمًا من الاضطرابات غير المتوقعة في عدد من المناجم الرئيسية من آسيا إلى أفريقيا.

وشهد شهر أكتوبر الماضي أداء استثنائيا للألومنيوم، حيث قفزت أسعاره بأكثر من 7%، مسجلة أفضل شهر له منذ أكثر من عام.

التحديات والمخاطر المحتملة

على الرغم من هذا الصعود، لا تزال المخاطر قائمة، أبرزها تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، والتي تعد المستهلك الأكبر للمعادن في العالم، حيث أظهرت بيانات حديثة تراجعا في مؤشرات التصنيع، مما قد يلقي بظلاله على الطلب المستقبلي.

