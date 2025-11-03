جامعة قناة السويس تطلق حملة توعوية للوقاية من السمنة وداء السكرى

تنظم جامعة قناة السويس، يوم غد الثلاثاء حملة التوعوية للوقاية من السمنة ومرض السكر من النوع الثاني في الشباب.

مكان عقد الحملة

وتقام الحملة لمدة 3 أيام وتستهدف طلبة وطالبات كليات الجامعة، وذلك في بهو رعاية الشباب بالجامعة، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا.

وتقام الحملة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور أحمد أنور عميد كلية الطب، والدكتورة عبير هجرس وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جميلة نصر نقيب أطباء الإسماعيلية، والدكتورة إيناس شلتوت رئيس الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم وأستاذ الباطنة العامة والسكر بكلية الطب جامعة القاهرة.

الهدف من عقد الحملة

يأتي ذلك بهدف رفع الوعي الصحي لدى الشباب الجامعي بأهمية الوقاية من السمنة وأمراض التمثيل الغذائي، وتعريفهم بسبل الحفاظ على نمط حياة صحي ومتوازن يحمي من خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني.

وتشمل الفعاليات مجموعة من الأنشطة الطبية والتوعوية والفحوص المجانية التي يقدمها نخبة من الأطباء وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، بالإضافة إلى محاضرات إرشادية حول أهمية التغذية السليمة، وممارسة النشاط البدني المنتظم، والتعامل الواعي مع العادات الغذائية الخاطئة، في إطار حرص جامعة قناة السويس على دعم صحة طلابها ونشر الثقافة الصحية في المجتمع الجامعي.



