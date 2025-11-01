تجديد حبس 10 سيدات بتهمة ممارسة أعمال منافية في القاهرة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس 10 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالقاهرة، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة قيام 10 سيدات بالإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية عبر أحد التطبيقات الإلكترونية، وبدون أي تمييز.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة من ضبطهن بنطاق محافظة القاهرة، وبمواجهتهن اعترفن بممارسة نشاطهن الإجرامي على النحو المشار إليه

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحويل المتهمات للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، في إطار جهود الوزارة للحفاظ على الآداب العامة ومنع استغلال المنصات الإلكترونية في الجرائم المخلة بالأخلاق.

