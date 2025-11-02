الأحد 02 نوفمبر 2025
إحالة سيدة تدير ناديا صحيا بدون ترخيص لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة للمحاكمة

أمرت نيابة الجيزة بإحالة سيدة تدير ناديا صحيا بدون ترخيص لممارسة الأعمال المنافية للآداب في الجيزة، للمحاكمة الجنائية. 

اتهام سيدة بإدارة نادٍ بدون ترخيص

البداية كانت بورود معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بإدارة سيدة لنادٍ صحى "بدون ترخيص" كائن بمنطقة ثان الشيخ زايد بالجيزة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية. 

وألقي القبض على المتهمة بصحبتها 5 سيدات؛ "2 منهن لهما معلومات جنائية"، وشخصين "يحملان جنسية دول أخرى"، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى في الأعمال المنافية للآداب. 

 

وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية باستغلال النادي الصحي في استقطاب راغبي ممارسة الأعمال المنافية للآداب لتحقيق مكاسب مالية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات. 

 

الجريدة الرسمية