الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

أبطال كأس العالم
أبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كاس العالم للناشئين منتخبات كأس العالم للناشئين نيجيريا المملكة العربية السعودية غانا البرازيل فرنسا سويسرا المكسيك إنجلترا ألمانيا منتخب نيجيريا

مواد متعلقة

منتخب مصر يختتم اليوم استعداداته لمواجهة هايتي في كأس العالم للناشئين

انطلاق كأس العالم للناشئين، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

قرعة دوري أبطال أفريقيا بمشاركة الأهلي وبيراميدز (بث مباشر)

انخفاض الكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

الأرصاد تحذر قائدي السيارات من هذه الظاهرة

البيض للجميع، 5 جنيهات انخفاضا في أسعار اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025

تصدير 110 آلاف طن فوسفات إلى فيتنام والصين عبر ميناء سفاجا

المصري أبرز المنافسين، تعرف على مجموعة الزمالك في الكونفدرالية 2025-2026

مواعيد مباريات الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيس جامعة الأزهر لـ الوافدين: العلم رسالة سامية تبني الأمم

ما حكم السخرية والاستهزاء من أصحاب الاضطرابات والمشاكل النفسية؟ الإفتاء توضح

مستشارة شيخ الأزهر: العلم هو روح الأمة وسلاحها لبناء الحضارة وصون الكرامة

المزيد
الجريدة الرسمية