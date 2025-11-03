منتخب مصر يختتم اليوم استعداداته لمواجهة هايتي في كأس العالم للناشئين

يختتم منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، اليوم الإثنين، تحضيراته لمواجهة هايتي في الجولة الإفتتاحية لحساب المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر للناشئين مرانا خفيفا عصر اليوم، تحت قيادة مديره الفني أحمد الكاس، على ملعب التدريب المخصص له من قبل اللجنة المنظمة للبطولة.

أبو ريدة يحفز لاعبي منتخب الناشئين

حرص المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على حضور مران منتخب الناشئين تحت 17 عامًا قبل انطلاق بطولة كأس العالم.

وتحدث أبو ريدة مع لاعبي منتخب مصر للناشئين عن أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة بذل أقصى ما لديهم من أجل إسعاد الشعب المصري.

منتخب الناشئين يضم العديد من المواهب

وشدد أبوريدة في جلسته مع اللاعبين، على أن هذا الجيل يمتلك العديد من المواهب التي تستطيع تقديم أداء مشرف يليق باسم مصر.

موعد مباراة مصر وهايتي

ويلتقي منتخب مصر أمام هايتي يوم الثلاثاء المقبل، في افتتاح مباريات منتخب مصر في كأس العالم للناشئين بقطر.

القناة الناقلة لمباراة مصر وهايتي

وتنطلق صافرة مباراة مصر وهايتي في الثالثة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة الرابعة والنصف بتوقيت الدوحة، وتنقل على الهواء مباشرة عبر شاشة بي إن سبورت المفتوحة، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة.

بيتضيف ملعب اسباير زون 5 ملعب مباراة منتخب مصر وهايتي.

