نجم برشلونة السابق يشارك في سحب قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

كشف تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن اختيار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، نجمين من نجوم وأساطير الكرة الأفريقية للمشاركة في عملية سحب قرعة مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، المقررة إقامتها غدًا الإثنين في العاصمة الجنوب أفريقية جوهانسبرج.

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

ومن المقرر أن تُسحب قرعة مجموعات الكونفيدرالية في الساعة 11.00 صباحًا بتوقيت غرينتش (1 ظهرا بتوقيت القاهرة)، وبعدها بساعة واحدة فقط تسحب قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بحضور عدد من أساطير الكرة الأفريقية.

سونج نجم برشلونة يسحب قرعة دوري أبطال أفريقيا

وكشف موقع وين وين عبر مصادره في كاف، عن اختيار النجم الكاميروني أليكس سونج لاعب برشلونة الإسباني وأرسنال الإنجليزي السابق، للمشاركة في عملية سحب قرعة مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

بينما يشارك النجم الزامبي كريستوفر كاتونجو الفائز مع منتخب بلاده بلقب كأس أمم أفريقيا عام 2012، في عملية سحب قرعة مسابقة كأس الكونفيدرالية.

تصنيف الأندية في دوري أبطال أفريقيا

وطبقًا لتصنيف كاف الصادر في أغسطس الماضي، وبعد تأهل أندية الأهلي المصري وصن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي ونهضة بركان المغربي لدور المجموعات، يتصدر الرباعي المذكور التصنيف الأول، وسيكونون على رأس المجموعات الأربع في دور المجموعات.

وبعد تأهل سيمبا ويانج أفريكانز من تنزانيا، سيكون الفريقان في التصنيف الثاني مع الهلال السوداني وبيراميدز المصري، ثم الجيش الملكي المغربي ومولودية الجزائر في المستوى الثالث مع بيترو أتلتيكو الأنجولي وريفيرز يونايتد النيجيري، بينما يأتي شبيبة القبائل الجزائري في التصنيف الرابع مع الملعب المالي، وباور ديناموز بطل زامبيا، وسانت ليبولو بطل الكونغو الديمقراطية.

تصنيف أندية الكونفدرالية الأفريقية

على جانب آخر، وعلى مستوى مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حجزت 4 أندية عربية التصنيف الأول في المسابقة، بعد تخطيها مرحلة الدور التمهيدي الثاني من نفس المسابقة، وهي الزمالك المصري والوداد الرياضي المغربي واتحاد العاصمة وشباب بلوزداد من الجزائر.

بينما جاء في التصنيف الثاني، أندية ستيلينبوش الجنوب أفريقي والمصري البورسعيدي ودجوليبا المالي وفريق مانييما يونيون الكونغولي.

وفي التصنيف الثالث، يأتي نادي كايزر تشيفز من جنوب أفريقيا وأوتوهو بطل الكونغو برازافيل وسان بيدرو الإيفواري ونيروبي الكيني، لتأتي أندية زيسكو الزامبي وأولمبيك آسفي المغربي وعزام وبلاك ستارز من تنزانيا في التصنيف الرابع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.