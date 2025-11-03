الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

درجات الحرارة اليوم، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم الإثنين، ويسود طقس خريفي معتدل مائل للحرارة على  أغلب الأنحاء، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الطقس اليوم في الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية اليوم:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 27

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 28

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 18 و درجة الحرارة العظمى 28

بنها: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 27

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 29

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 28

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 26 

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 16 و درجة الحرارة العظمى 28

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 27

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 27

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 27

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 28

السويس: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 27

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 33

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 32

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 29

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 29 

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 31

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 32

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 36

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 38

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 39 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم الاثنين درجات الحرارة اليوم طقس اليوم الاحد طقس الاحد

مواد متعلقة

شبورة كثيفة، تحذير لقائدي السيارات على هذه الطرق اليوم

أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال والأتربة، حالة الطقس اليوم الإثنين

حالة الطقس الآن، أمطار متفاوتة الشدة رعدية على هذه المناطق

رياح مثيرة للأتربة وأمطار، الأرصاد تحذر من انقلاب مفاجئ في طقس اليوم الأحد

بدأت وتوغلت في سماء المحافظات، الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر عدة ساعات

الأكثر قراءة

ارتفاع ملحوظ في سعر الفراخ اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025

انخفاض الكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

البيض للجميع، 5 جنيهات انخفاضا في أسعار اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025

تصدير 110 آلاف طن فوسفات إلى فيتنام والصين عبر ميناء سفاجا

الأرصاد تحذر قائدي السيارات من هذه الظاهرة

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

قرعة الكونفدرالية الأفريقية بمشاركة الزمالك والمصري (بث مباشر)

التعليم والنقل والطاقة أبرزها، آخر مستجدات تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية الألمانية

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صلة وتودد، 10 أدعية للأحباب في الصباح لا تفوتها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 3 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 3 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية