أخبار مصر

حالة الطقس الآن، أمطار متفاوتة الشدة رعدية على هذه المناطق

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
أكدت هيئة  الأرصاد الجوية، أن السحب المنخفضة والمتوسطة مازالت تؤثر على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد والصحراء الغربية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية على الصحراء الغربية.  

برودة في القاهرة وحار بالصعيد، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأحد

الأرصاد: طقس الأحد خريفي معتدل ورذاذ خفيف على هذه المناطق


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، ويسود طقس خريفى معتدل مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخرالليل  على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، وعلى  السواحل الشمالية وحار على شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل  ، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء


وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء  قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة :

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  29

درجة الحرارة الصغرى: 21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى: 22
  

