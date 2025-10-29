موعد مباراة منتخب مصر ضد هايتي في مونديال الناشئين والقناة الناقلة

يستعد منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، لقص شريط مبارياته في بطولة كأس العالم للناشئين، التي تستضيفها قطر في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبلين بمشاركة 48 منتخبا يمثلون كل قارات العالم.

موعد مباراة مصر وهايتي في كأس العالم للناشئين

تقام منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة أمام نظيره منتخب هايتي في بداية مشواره في دور المجموعات ببطولة العالم للناشئين “قطر 2025”، يوم الثلاثاء المقبل 4 نوفمبر، في افتتاح مواجهات المجموعة الخامسة، والتي تضم معهما منتخبا فنزويلا وإنجلترا.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وهايتي في الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل على الهواء مباشرة عبر شاشة بي إن سبورت المفتوحة، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة.

منتخب الناشئين يستعد لمنافسات المونديال، فيتو

قائمة منتخب مصر بكأس العالم تحت 17 عاما

وتضم بعثة منتخب مصر للناشئين في كأس العالم بقطر، 21 لاعبا في القائمة الرسمية الخاصة بالبطولة هم:

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز، عمرو عادل، محمد طارق.

خط الدفاع: حمزة الدجوي، نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام.

خط الوسط: عمر كمال، عمر أبوطالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري.

خط الهجوم: حمزة عبدالكريم، عبدالعزيز الزغبي، زياد أيوب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.