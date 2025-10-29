الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر ضد هايتي في مونديال الناشئين والقناة الناقلة

منتخب مصر تحت 17
منتخب مصر تحت 17 سنة، فيتو

يستعد منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، لقص شريط مبارياته في بطولة كأس العالم للناشئين، التي تستضيفها قطر في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبلين بمشاركة 48 منتخبا يمثلون كل قارات العالم.

 

موعد مباراة مصر وهايتي في كأس العالم للناشئين

تقام منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة أمام نظيره منتخب هايتي في بداية مشواره في دور المجموعات ببطولة العالم للناشئين “قطر 2025”، يوم الثلاثاء المقبل 4 نوفمبر، في افتتاح مواجهات المجموعة الخامسة، والتي تضم معهما منتخبا فنزويلا وإنجلترا.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وهايتي في الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل على الهواء مباشرة عبر شاشة بي إن سبورت المفتوحة، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة.

منتخب الناشئين يستعد لمنافسات المونديال، فيتو
منتخب الناشئين يستعد لمنافسات المونديال، فيتو

قائمة منتخب مصر بكأس العالم تحت 17 عاما 

وتضم بعثة منتخب مصر للناشئين في كأس العالم بقطر، 21 لاعبا في القائمة الرسمية الخاصة بالبطولة هم:

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز، عمرو عادل، محمد طارق.

 خط الدفاع: حمزة الدجوي،  نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام.  

خط الوسط: عمر كمال، عمر أبوطالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري.

خط الهجوم: حمزة عبدالكريم، عبدالعزيز الزغبي، زياد أيوب.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة منتخب هايتي بطولة العالم للناشئين “قطر 2025” كاس العالم للناشئين مباراة مصر وهايتي موعد مباراة مصر وهايتي

مواد متعلقة

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر في نوفمبر

منتخب مصر للناشئين يكتسح قطر 7-1 وديا استعدادا للمونديال

وليد درويش محفزا لاعبي منتخب الناشئين: محدش قصر والبلد منتظرة منكم كل خير (فيديو)

أحمد الكاس: جاهزون للمنافسة بقوة في بطولة كأس الخليج

الأكثر قراءة

من 3 إلى 40 جنيها، انخفاض في سعر السمك اليوم أبرزها البلطي والمكرونة والجمبري

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال والجوافة يقربان من "أسعار زمان" والموز يواصل قفزاته

ارتفاع مفاجئ في كريستال واستقرار عباد الشمس، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

طريقة عمل السبانخ، أكلة مغذية وكلها فوائد

أخبار مصر: تطور جديد في جريمة أطفال فيصل، هروب قرود مختبرات مصابة بكورونا يرعب أمريكا، إسرائيل تستأنف قصف غزة وترامب يعلق

برنامجي فوق سن الـ 18 ودخلي بالدولار، أبرز اعترفات البلوجر محمد عبد العاطي بعد إحالته للجنايات

اليوم، انطلاق عرض مسلسل "كارثة طبيعية" للفنان محمد سلام

قلق في الصغرى وبشرى عن العظمى، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

خدمات

المزيد

قلق في الصغرى وبشرى عن العظمى، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية