أخبار الفن اليوم: نقل الفنان حمدي الوزير للعناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية.. بهاء سلطان يعود للساحة الغنائية.. ماجد المصري يكشف تفاصيل مسلسله الرمضاني "الراعي"

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد عدد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

تعرض الفنان حمدي الوزير لوعكة صحية شديدة مما اضطر أسرته لنقله إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج.



ويرقد الفنان حمدي الوزير حاليا بغرفة العناية المركزة، ويعاني من ضيق في التنفس بشكل بسيط، ويتابعه مجموعة من الأطباء حاليًا.

وكان آخر ظهور للفنان حمدي الوزير خلال استضافته بمعرض بورسعيد للكتاب ضمن فعاليات دورته الثامنة، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين.

يعود النجم بهاء سلطان إلي جمهوره بعدد من الأغاني الجديدة خلال الفترة المقبلة، بعد آخر ألبوماته مع روتانا رسيني

وقال ناصر بيجاتو مدير أعمال بهاء سلطان في تصريح خاص لفيتو: إن المطرب استمع إلي عدد من الأغاني الجديدة وبالفعل حصل علي بعضها، وسيبدأ في تسجيلها قريبا





كشف الفنان ماجد المصري عن مسلسله الجديد "الراعي" المقرر عرضه في رمضان 2026، مؤكدًا أنه يقدم ملحمة درامية قوية تجمعه بالنجوم أحمد عيد وخالد الصاوي وإيهاب فهمي، مشيرًا إلى أن العمل سيُعرض في 30 حلقة.





أشاد المخرج خالد يوسف بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي أقيم أمس السبت، ونقلته عدد من القنوات الفضائية العالمية





تعرض مؤخرًا الفنان أحمد الحلواني لأزمة صحية شديد خلال الأيام الماضية، والتي استدعت دخوله المستشفى، إلا أن حالته قد تدهورت خلال الساعات الأخيرة، وتم نقله إلى غرفة العناية المركزة.

يستعد الفنان أحمد العوضي لتصوير أولى مشاهد مسلسل “علي كلاي”، داخل أحد الأستوديوهات الخاصة بالجيزة، حيث كشف مصدر من داخل العمل أن العوضي يجسد شخصية شاب مصري من خلال رحلة صعوده من الفقر إلى الثراء.



نقل ابنة الفنان شريف عواد للعناية المركزة

أعلن الفنان شريف عواد عن دخول ابنته شروق إلى العناية المركزة



وكتب عواد من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “بنتي حبيبتي قلبي.. شروق.. في العناية المركزة".

