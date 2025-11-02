دخول الفنان أحمد الحلواني العناية المركزة بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة

تعرض مؤخرًا الفنان أحمد الحلواني لأزمة صحية شديد خلال الأيام الماضية، والتي استدعت دخوله المستشفى، إلا أن حالته قد تدهورت خلال الساعات الأخيرة، وتم نقله إلى غرفة العناية المركزة.

وكشف مصدر مقرب من أحمد الحلواني، أنه تم إجراء قسطرة استكشافية، والتي بينت إصابته بمياه على الرئة وانسداد بدعامات القلب.

وأضاف المصدر أنه سوف يخضع لعملية جراحية خلال الفترة القادمة، لتركيب بعض الدعامات بالقلب، لكن بعد استقرار حالته.

الفنان أحمد الحلواني يتعرض لأزمة صحية

وكانت “فيتو” في عام 2022 أجرت لقاء مع الفنان أحمد الحلواني أكد خلاله أن يتمنى التعاون مع مصطفى شعبان بعد تعاونهما سويا في عدة أعمال فنية، وقال: "مستني مصطفى شعبان يرضى عني أنا كلمته وقالي أنت معايا ويا مسهل الحال يارب".

ولبى الفنان مصطفى شعبان طلب أحمد الحلواني، حيث ظهر في مسلسله الجديد “المعلم” الذي عرض ضمن سباق رمضان 2024.

وشارك الفنان أحمد الحلواني علي مدار مشواره بالعديد من الأدوار، حيث شارك في فيلم العالمي، نمس بوند، كتكوت، الأولة في الغرام، والسيد أبو العربي وصل.

