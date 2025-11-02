الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

دخول الفنان أحمد الحلواني العناية المركزة بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة

أحمد الحلواني
أحمد الحلواني

تعرض مؤخرًا الفنان أحمد الحلواني لأزمة صحية شديد خلال الأيام الماضية، والتي استدعت دخوله المستشفى، إلا أن حالته قد تدهورت خلال الساعات الأخيرة، وتم نقله إلى غرفة العناية المركزة.

وكشف مصدر مقرب من أحمد الحلواني، أنه تم إجراء قسطرة استكشافية، والتي بينت إصابته بمياه على الرئة وانسداد بدعامات القلب.

وأضاف المصدر أنه سوف يخضع لعملية جراحية خلال الفترة القادمة، لتركيب بعض الدعامات بالقلب، لكن بعد استقرار حالته.

 

الفنان أحمد الحلواني يتعرض لأزمة صحية 

 وكانت “فيتو” في عام 2022 أجرت لقاء مع الفنان أحمد الحلواني أكد خلاله أن يتمنى التعاون مع مصطفى شعبان بعد تعاونهما سويا في عدة أعمال فنية، وقال: "مستني مصطفى شعبان يرضى عني أنا كلمته وقالي أنت معايا ويا مسهل الحال يارب".

ولبى الفنان مصطفى شعبان طلب أحمد الحلواني، حيث ظهر في مسلسله الجديد “المعلم” الذي عرض ضمن سباق رمضان 2024.

وشارك الفنان أحمد الحلواني علي مدار مشواره بالعديد من الأدوار، حيث شارك في فيلم العالمي، نمس بوند، كتكوت، الأولة في الغرام، والسيد أبو العربي وصل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد الحلواني الفنان أحمد الحلواني الممثل احمد الحلواني

الأكثر قراءة

إصابة خوان بيزيرا، الزمالك يحافظ علي تقدمه أمام طلائع الجيش بعد مرور نصف ساعة

نيوكاسل يسقط أمام وست هام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي شاب على سيدة بالفيوم

السيسي يطالب بالبناء على نتائج قمة شرم الشيخ وإعادة إعمار غزة

رئيس ألمانيا مهنئا السيسي بافتتاح المتحف الكبير: يعكس عظمة تاريخكم ومكانة مصر الراسخة

اعرف سبب قوة وتناسق أجسام قدماء المصريين

عدي الدباغ يسجل هدف الزمالك الثالث أمام طلائع الجيش

بكاء خوان بيزيرا بعد إصابته خلال مواجهة الزمالك وطلائع الجيش (صور)

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما ضوابط ذهاب المرأة للطبيب؟ أمينة الفتوى توضح (فيديو)

كيف دعا الإسلام إلى التعايش السلمي ونبذ العنف؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بالحصول على ترقية فى العمل

المزيد
الجريدة الرسمية