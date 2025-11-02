عمرو سلامة عن حفل افتتاح المتحف الكبير: النقاط الإيجابية لم تجعلني أرى السلبيات

حرص المخرج عمرو سلامة على التعليق على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي اصبح حديث العالم منذ انطلاقه مساء امس السبت الموافق 1 نوفمبر.

وعدد عمرو سلامة من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” النقاط الايجابية التي وجدها في حفل الافتتاح، فقال: “ د. مجدي يعقوب نقطة مضيئة، وهج ممثلينا الشباب نقطة مضيئة، حلاوة موسيقى هشام نزيه نقطة مضيئة، إتقان الديكور والفيديوهات المسجلة نقطة مضيئة، صوت فاطمة سعيد نقطة مضيئة، طلة شيريهان اللي واحشاني قوي قوي نقطة مضيئة، المشروع العملاق نقطة مضيئة، الإهداء الراقي لفقيد الفن المصور تيمور تيمور نقطة مضيئة.”

واختتم سلامة منشوره بالتأكيد على أن النقاط الإيجابية في الافتتاح لم تجعله يرى السلبيات، قائلًا: "نقاط كثيرة سببت سطوع لم يجعلني أرى أي ظلام".

حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

وشهدت مصر، مساء السبت، الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من قادة وزعماء العالم، في حدث وصف بأنه منارة جديدة للحضارة الإنسانية.

وأضاء المتحف أنواره أمام الضيوف الحاضرين، لتظهر القطع الفرعونية النادرة وسط أجواء احتفالية مبهرة، بينما انعكست الأضواء على سماء الأهرامات لتشكل مشهدا مهيبا أبهر الحضور.

ورفع المشاركون هواتفهم لتوثيق تلك اللحظات التاريخية، التي تخللتها الألعاب النارية وأنغام الترانيم المصرية القديمة والمجسمات الضوئية التي زينت الافتتاح في مشهد مفعم بالفخر والرمزية.

وفي لفتة رمزية، وضع السيسي القطعة الأخيرة التي تحمل اسم "مصر" في النموذج المصغر للمتحف، والذي تتكوّن أجزاؤه من أسماء الدول المشاركة في الافتتاح، معلنا بذلك الافتتاح الرسمي لهذا الصرح الحضاري العالمي.

وشهد الحفل مشاركة فنية لافتة، وتألقت النجمة شيريهان أمام الرئيس السيسي والضيوف، قائلة: "مصرية أنا وأفتخر بانتمائي لأقدم شعب، وأول حضارة، وأول جيش نظامي على وجه الأرض.. محظوظ من يولد في بلد الفن فيها متأصل ومنحوت على الجدران منذ آلاف السنين".

