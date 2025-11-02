الأحد 02 نوفمبر 2025
أحمد العوضي يعمل بتجارة السيارات ضمن أحداث مسلسل "علي كلاي"

احمد العوضي

يستعد الفنان أحمد العوضي لتصوير أولى مشاهد مسلسل “علي كلاي”، داخل أحد الأستوديوهات الخاصة بالجيزة، حيث كشف مصدر من داخل العمل أن العوضي يجسد شخصية شاب مصري من خلال رحلة صعوده من الفقر إلى الثراء.

وأضاف المصدر أن هذا الشاب يعمل في تجارة السيارات ويفتتح معرضًا ضخمًا، لكن هذا المعرض يتسبب له في العديد من الأزمات التي تتمثل في الأحداث المثيرة لحلقات المسلسل.

المسلسل من تأليف محمود حمدان، الذي أوشك على الانتهاء من كتابة جميع الحلقات باستثناء الحلقتين الأخيرتين، وتكشف الأحداث عن دخول “علي كلاي” السجن في إحدى الحلقات بعد مشاجرة عنيفة تغيّر مسار حياته.

أما الإخراج فيتولاه محمد عبد السلام، ومن المقرر أن يبدأ تصوير أولى مشاهد العمل في نوفمبر الجاري بمشاركة معظم أبطال المسلسل. 

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أحمد العوضي كل من: دُرّة، يارا السكري، رحمة محسن، محمود البزاوي، وعصام السقا.

