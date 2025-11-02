الأحد 02 نوفمبر 2025
بهاء سلطان يعود للساحة الغنائية بتسجيل عدد من الأغاني الجديدة

بهاء سلطان
بهاء سلطان

يعود النجم بهاء سلطان إلي جمهوره بعدد من الأغاني الجديدة خلال الفترة المقبلة، بعد آخر ألبوماته مع روتانا رسيني

أغاني بهاء سلطان الجديدة 

وقال ناصر بيجاتو مدير أعمال بهاء سلطان في تصريح خاص لفيتو: إن المطرب استمع إلي عدد من الأغاني الجديدة وبالفعل حصل علي بعضها، وسيبدأ في تسجيلها قريبا 

وتعاقد النجم بهاء سلطان مع المنتج حمدي بدر، لإنتاج ألبوم غنائي جديد تقرر طرحه خلال فصل الشتاء.

ويأتي التعاون عقب نجاح بهاء سلطان في عدد من الأعمال التي قدمت للسينما والدراما التليفزيونية خلال الفترة الماضية، ومنها "براحة يا شيخة" من فيلم "المطاريد" و"أنا من غيرك" و"حب حياتي" من فيلم "الهوى سلطان".


وارتبط الجمهور بأغنيات النجم بهاء سلطان الذي قدمها مؤخرا، وحققت ملايين المشاهدات، خاصة أنها اشتركت في اختيار الكلمات المميزة التي علقت في أذهان الجمهور والألحان والتوزيع أيضا.

ويشهد الألبوم الجديد تقديم ألوان غنائية مختلفة، كما يتعاون بهاء مع أهم صناع الموسيقى في مصر من شعراء وملحنين وموزعين لإنتاج ألبوم جديد بمستوى مختلف.

 

