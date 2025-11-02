نقل الفنان حمدي الوزير للعناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية

تعرض الفنان حمدي الوزير لوعكة صحية شديدة مما اضطر أسرته لنقله إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج.

ويرقد الفنان حمدي الوزير حاليا بغرفة العناية المركزة، ويعاني من ضيق في التنفس بشكل بسيط، ويتابعه مجموعة من الأطباء حاليًا.

وكان آخر ظهور للفنان حمدي الوزير خلال استضافته بمعرض بورسعيد للكتاب ضمن فعاليات دورته الثامنة، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين.

حمدي الوزير يحكي عن مشاركته في المقاومة الشعبية

واستهل الفنان حمدي الوزير حديثه بالعودة إلى البدايات، متناولا نشأته الاجتماعية وتأثيرها العميق في تشكيل وعيه الفكري والأيديولوجي، مشيرا إلى حصوله على بكالوريوس الهندسة، وأن شغفه المبكر بالقراءة والانفتاح على الثقافات المختلفة كان من أبرز محفزات وعيه في تلك المرحلة.

