نقل ابنة الفنان شريف عواد للعناية المركزة

أعلن الفنان شريف عواد عن دخول ابنته شروق إلى العناية المركزة.

وكتب عواد من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “بنتي حبيبتي قلبي.. شروق.. في العناية المركزة".

وتابع عواد داعيًا لابنته: "يارب يا شافي يا معافي، يا لطيف.. اشفها وعافها، وأجر يا مولانا لطفك الخفي في أمرها".

ومن الجدير بالذكر أن آخر عمل للفنان شريف عواد هو مشاركته في مسلسل “إلا الطلاق” خلال عام 2024، والعمل من بطولة إياد نصار ودينا الشربيني وسلمى أبو ضيف، ومن إخراج محمد بركة وتأليف مريم نعوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.