نقل ابنة الفنان شريف عواد للعناية المركزة

شريف عواد، فيتو
أعلن الفنان شريف عواد عن دخول ابنته شروق إلى العناية المركزة.

وكتب عواد من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “بنتي حبيبتي قلبي.. شروق.. في العناية المركزة".

وتابع عواد داعيًا لابنته: "يارب يا شافي يا معافي، يا لطيف.. اشفها وعافها، وأجر يا مولانا لطفك الخفي في أمرها".

ومن الجدير بالذكر أن آخر عمل للفنان شريف عواد هو مشاركته في مسلسل “إلا الطلاق” خلال عام 2024، والعمل من بطولة إياد نصار ودينا الشربيني وسلمى أبو ضيف، ومن إخراج محمد بركة وتأليف مريم نعوم.

