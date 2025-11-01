القسام تطالب بتوفير المعدات لاستخراج جثث الأسرى الإسرائيليين

أعلنت كتائب القسام، عن جهوزية طواقمها للعمل على استخراج جثث الأسرى الإسرائيليين داخل ما يعرف بالخط الأصفر، بشكل متزامن وفي جميع المواقع، في إطار إنهاء ملف الجثث.

وطالبت الكتائب، في بيان صحفي اليوم، الوسطاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتوفير وتجهيز المعدات والطواقم اللازمة لتنفيذ عمليات الانتشال في وقت واحد.

وأوضحت الكتائب أنها عرضت أمس تسليم ثلاث عينات من جثامين مجهولة الهوية لتسهيل عملية تسليم الجثث وعدم إعاقة الجهود، إلا أن الجانب الإسرائيلي رفض استلام العينات وطلب استلام الجثامين كاملة، مشيرة إلى أنها قامت بتسليمها منعا لأي ادعاءات إسرائيلية بهذا الشأن.

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية أفادت اليوم السبت، بأن الجثث التي سلمتها حركة حماس لإسرائيل أمس الجمعة ليست لمختطفين إسرائيليين.

