قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الأحد: لن نسمح بأن تعود جبهة ‎لبنان مصدر تهديد لإسرائيل، وسنفعل ما يلزم لمنع ذلك.

حماس موجودة في مواقع خاضعة لسيطرتنا

وأضاف نتنياهو خلال جلسة لحكومة الاحتلال: حماس موجودة في مواقع خاضعة لسيطرتنا في خان يونس ورفح الفلسطينية ونعمل للقضاء على عناصرها هناك.

وتابع نتنياهو: الحوثيون مصدر تهديد كبير جدا لإسرائيل وسنفعل كل ما يلزم لإزالته.

نزع سلاح حزب الله

من جانبه، زعم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس قائلا: "حزب الله يلعب بالنار والرئيس اللبناني يماطل في نزع سلاح الحزب".

وأضاف وزير جيش الاحتلال: "على حكومة لبنان الوفاء بالتزامها بنزع سلاح حزب الله وإخراجه من جنوب لبنان.. لن نسمح بتهديد سكان الشمال".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.