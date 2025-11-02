الأحد 02 نوفمبر 2025
خارج الحدود

نتنياهو: الحوثيون مصدر تهديد كبير جدا لإسرائيل

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الأحد: لن نسمح بأن تعود جبهة ‎لبنان مصدر تهديد لإسرائيل، وسنفعل ما يلزم لمنع ذلك.

حماس موجودة في مواقع خاضعة لسيطرتنا

وأضاف نتنياهو خلال جلسة لحكومة الاحتلال: حماس موجودة في مواقع خاضعة لسيطرتنا في خان يونس ورفح الفلسطينية ونعمل للقضاء على عناصرها هناك.

وتابع نتنياهو: الحوثيون مصدر تهديد كبير جدا لإسرائيل وسنفعل كل ما يلزم لإزالته.

نزع سلاح حزب الله

من جانبه، زعم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس قائلا: "حزب الله يلعب بالنار والرئيس اللبناني يماطل في نزع سلاح الحزب".

وأضاف وزير جيش الاحتلال: "على حكومة لبنان الوفاء بالتزامها بنزع سلاح حزب الله وإخراجه من جنوب لبنان.. لن نسمح بتهديد سكان الشمال".

