الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نتنياهو يزعم: حماس تلقت ضربات ساحقة لكنها تحاول التعافي

حماس، فيتو
حماس، فيتو

زعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، أن حركة حماس تلقت ضربات ساحقة وأصبحت "ظلًا" لما كانت عليه لكنها تحاول التعافي.  

وأضاف نتنياهو: تفكيك حماس من سلاحها ونزع سلاح قطاع غزة هو المبدأ الذي نؤمن به.

حماس موجودة في مواقع خاضعة لسيطرتنا

وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الأحد: “لن نسمح بأن تعود جبهة ‎لبنان مصدر تهديد لإسرائيل، وسنفعل ما يلزم لمنع ذلك”.

وأضاف نتنياهو خلال جلسة لحكومة الاحتلال: “حماس موجودة في مواقع خاضعة لسيطرتنا في خان يونس ورفح الفلسطينية ونعمل للقضاء على عناصرها هناك”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال حماس حركة حماس تفكيك حماس قطاع غزة غزة

مواد متعلقة

نتنياهو: حادث معتقل سدي تيمان أخطر هجوم إعلامي تتعرض له إسرائيل منذ قيامها

نتنياهو يزعم: سنوجه ضربات موجعة لحماس إذا واصلت خرق الاتفاق

مستشارو ترامب يضغطون على نتنياهو لضبط النفس في غزة

نتنياهو يصدر تعليمات لرئيس أركان الاحتلال ببدء الرد العسكري على حماس

الأكثر قراءة

النواب يبدأ مناقشة قرض بـ4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد

ارتفاع كبير ومفاجئ في البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأحد

"تعليم القاهرة" تعلن نتيجة المرحلة الثالثة لرياض الأطفال بعد التعديل

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إلتشي في الدوري الإسباني

نقل الفنان حمدي الوزير للعناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية

بالصور، الداخلية تسقط عصابة بحوزتها 2.25 طن مخدرات قيمتها 150 مليون جنيه فى السويس

مصر للطيران تطلق حملة دعائية دولية غير مسبوقة للترويج للمتحف المصري الكبير

عباقرة ولكن مجهولون، عبد الله بن عمرو بن حرام تنبأ باستشهاده وكلمه الله بغير حجاب

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، عبد الله بن عمرو بن حرام تنبأ باستشهاده وكلمه الله بغير حجاب

ما حكم من فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة؟ الأزهر يجيب

إدمان الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، موضوع خطبة الجمعة القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads