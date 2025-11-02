الأحد 02 نوفمبر 2025
رياضة

موعد مباراة ميلان ضد روما في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ميلان
ميلان

يحتضن ملعب “سان سيرو” مباراة ميلان ضد روما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026.

ويسعى ميلان للعودة إلى سكة الانتصارات بينما يأمل روما في استغلال البداية القوية لهذا الموسم للإنفراد بصدارة الكالتشيو بعد تعادل سقوط نابولي متصدر جدول الترتيب برصيد 22 نقطة بفارق نقطة عن روما في فخ التعادل السلبي أمام كومو في الجولة العاشرة.

موعد مباراة ميلان ضد روما 

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ميلان أمام روما في الدوري الإيطالي عند الساعة 09:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد روما في الدوري الإيطالي

حصلت منصة StarzPlay على حقوق بث الدوري الإيطالي “الكالتشيو” لموسم 2025-2026 بشكل مباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وشهدت المواجهات السابقة بين الفريقين تفوق ميلان على أرضه، إذ لم يخسر الفريق أي مباراة أمام روما في آخر 7 مواجهات بالدوري الإيطالي بواقع 5 انتصارات و2 تعادل وهو أطول سلسلة له منذ نوفمبر 1991 وحتى مايو 2006، بينما سجل ميلان أهدافًا في 15 مباراة متتالية ضد روما في الدوري للمرة الأولى في تاريخه.

كما عرفت آخر 10 مواجهات بين ميلان وروما تفوقًا نسبيًا للروسونيري، حيث فاز ميلان في 5 مباريات مقابل فوزين فقط لروما، بينما انتهت 3 مواجهات بالتعادل، وتمكن ميلان من تسجيل 19 هدفًا خلال هذه المباريات، في حين سجل روما 14 هدفًا.

