شاهد، هدف عمر مرموش "الصاروخي" في مرمى سوانزي سيتي (فيديو)

أحرز عمر مرموش نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي هدفًا صاروخيًّا في شباك سوانسي سيتي، في مباراة الفريقين بكأس الرابطة.



ويحل السيتي يحل ضيفًا ثقيلًا على سوانزي سيتي في الدور ثمن النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية، ويرغب في العودة إلى طريق الانتصارات.

تلقى السيتي صدمة قوية مع بداية المباراة، وتحديدًا في الدقيقة 12، بعدما أحرز أصحاب الأرض هدفًا عن طريق جونسالو فرانكو.

وقبيل نهاية الشوط الأول نجح جيرمي دوكو في إدراك هدف التعادل لمصلحة مانشستر سيتي.



وفي الدقيقة 77 أحرز المهاجم المصري عمر مرموش هدفًا صاروخيًّا في شباك سوانزي سيتي، بعدما تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء، وسدد بطريقة رائعة في الشباك.

