رياضة

أهلي 2005 يفوز على سيراميكا بثنائية في دوري الجمهورية

حقق فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا أمام ضيفه سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري الجمهورية للشباب.

وافتتح محمد رأفت التسجيل للأهلي خلال الشوط الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 29، وفي الشوط الثاني سجل سيراميكا هدف التعادل، قبل أن ينجح البديل صامويل أوبونج في تسجيل هدف الفوز للأهلي بضربة رأسية إثر ركلة ركنية في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، وتحديدًا الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

 

تشكيل أهلي 2005 أمام سيراميكا كليوباترا 

وبدأ «أهلي 2005» المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد أبو جريشة.

 الدفاع: إبراهيم محمد - معاذ عطية - ريندورف أدوم سارباه - محمود لبيب.

 الوسط: إبراهيم عادل - إبراهيم كاظم - محمد رضا - حازم عاشور. 

الهجوم: محمد رأفت - محمد زعلوك.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2005» رصيده إلى 15 نقطة من الفوز في 5 مباريات وخسارة واحدة، حيث خسر أمام مودرن سبورت 2 - 3، وفاز على فاركو 3 - 2، وعلى غزل المحلة 2 - 1، وعلى بيراميدز 3 - 2، وعلى إنبي 3 - 2، وعلى سيراميكا 2 - 1، مسجلًا 15 هدفًا مقابل 11 هدفًا في مرماه. 

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 كلا من سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًّا، ومحمد نجيب مدربًا عامًّا، وعصام عبد الباسط مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، ومحمد أبو ستة مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

