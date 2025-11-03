الدول المتاح بها مبادرة افتح حسابك في مصر

كشف بنك مصر عن قائمة الدول التي يمكن للعملاء المقيمين فيها الاستفادة من مبادرة "افتح حسابك في مصر"، التي تهدف إلى تسهيل فتح الحسابات المصرفية للعملاء من الخارج.

وأوضح مسئولون بالبنك أن المبادرة متاحة في كل من: المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، دولة قطر، سلطنة عمان، الإمارات العربية المتحدة، دولة البحرين، المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، النمسا، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، وأستراليا.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود بنك مصر لتعزيز خدماته المصرفية للعملاء المصريين بالخارج، وتسهيل الإجراءات المصرفية لهم دون الحاجة للتواجد الشخصي في فروع البنك داخل مصر.



المبادرة بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وبنك مصر والبنك الأهلي المصري تحت إشراف البنك المركزي المصري



يمكن للعملاء فتح حساب بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي أو اليورو من خلال السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بجواز السفر أو بطاقة الرقم القومي السارية.

في إطار مبادرة "افتح حسابك في مصر" التي أطلقها البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقع كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بهدف تيسير إجراءات فتح الحسابات البنكية للمصريين العاملين بالخارج، وذلك بالتعاون مع السفارات والقنصليات التابعة لجمهورية مصر العربية في بعض دول العالم.

وتتيح المبادرة فتح حسابات شمول مالي من خلال زيارة السفارات والقنصليات المصرية، باستخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري فقط، مع الاستفادة من باقة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات المصريين بالخارج، مثل الاشتراك في خدمة الإنترنت البنكي، وإجراء المعاملات البنكية مثل الاستعلام عن الأرصدة وإجراء التحويلات المالية بشكل آمن وسريع وشراء واسترداد الشهادات، بما يعزز من اندماجهم في القطاع المصرفي المصري، ويوفر لهم وسيلة آمنة وموثوقة لإدارة أموالهم واستثمار مدخراتهم داخل مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.