هل يتم إصدار دفاتر شيكات على الحساب الإسلامي في بنك مصر؟

 يتسائل العديد من عملاء بنك مصر عن إمكانية إصدار دفاتر شيكات على الحساب الإسلامي.

وأوضح مسئولون ببنك مصر أنه يمكن  إصدار دفاتر الشيكات لسهولة التعامل على حساب العميل.

وتشمل قائمة الخدمات المقدمة في الحساب الإسلامي من بنك مصر مايلي:

1--إمكانية الاستعلام عن حسابات العميل وتنفيذ معظم معاملاته البنكية مجانًا من خلال خدمة الإنترنت البنكي.

2-إمكانية إصدار بطاقة خصم فوري على الحساب مجانا.

3-سهولة التعامل على الحساب على مدار الساعة 24/7 من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

4-إمكانية سداد الالتزامات المختلفة نيابة عنك في حالة وجود تعليمات مستديمة بذلك خصمًا من الحساب.

5-إمكانية تحويل المرتبات واستقبال وارسال التحويلات على الحساب.

 ومن جانب آخر أكد بنك مصر أنه يمكن بالفعل سداد بطاقة الائتمان للعملاء عن طريق خدمات الإنترنت البنكي المتاح.

ويقدم بنك مصر العديد من الخدمات لعملائه بما يتوافق مع توجهاتهم ورغباتهم المختلفة ولعل في مقدمة هذه الخدمات الإنترنت البنكي للأفراد.

خدمة الإنترنت البنكي من بنك مصر 

وتتنوع خدمات بنك مصر عبر الإنترنت البنكي للأفراد وهي كالتالي:

١_فتح حساب إضافي.

_ربط ودائع. 

٣_ شراء شهادات ادخار. 

٤_عرض كشوف الحسابات بمختلف العملات والبطاقات وأسعار الصرف.

٥_ طلب إصدار بطاقة خصم مباشر أو بطاقة ائتمانية.

_ طلب إيقاف بطاقة مؤقت. 

٧_خدمة تفعيل بطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية.

