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اقتصاد

شركة محمول تقدم خدمة التحويلات المالية الدولية الفورية لمحفظة الكاش

احمد يحي، فيتو
احمد يحي، فيتو

كشفت إي آند مصر عن إطلاق أول خدمة لتحويل الأموال الدولية الفورية عن طريق محفظة إي آند كاش، حيث تتيح  استقبال التحويلات المالية الفورية من الإمارات والسعودية دون الحاجة لزيارة فروع الشركة أو شركات وسيطة.

جهود البنك المركزي 

يأتي ذلك في إطار جهود البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي وتمكين المزيد من الأفراد من الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية. كما يشكل شراكة  مع بنك القاهرة (الشريك البنكي)، مما يمثل خطوة مهمة نحو تطوير سوق التحويلات المالية في مصر والمنطقة. 

يوفر ذلك للملايين من العملاء وخاصة أولئك الذين يعتمدون على التحويلات المالية طريقة أسهل وأسرع وأكثر وصولًا لإدارة معاملاتهم المالية عبر الحدود. فمن خلال ضغطة زر واحدة، يمكن للعملاء الآن استلام أموالهم فورًا، مما يلغي فترات الانتظار الطويلة ويوفر تجربة رقمية سلسة وهم في منازلهم.

 قال المهندس أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لإي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية: إن إطلاق هذه الخدمة في مصر يعكس التزامنا بتقديم حلول مالية رقمية مبتكرة توفر للعملاء تجربة أكثر سرعة وسهولة وأمانًا.

أضاف: إن تمكين العملاء من استقبال التحويلات المالية الفورية من الإمارات والسعودية هو خطوة رئيسية نحو تعزيز الشمول المالي وتقديم قيمة حقيقية للأفراد الذين يعتمدون على التحويلات المالية في حياتهم اليومية.

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توسيع نطاق الخدمة 

وأصبحت الخدمة الجديدة متاحة الآن لعملاء المحفظة الإلكترونية حيث يمكنهم استلام التحويلات المالية الفورية من الإمارات والسعودية بسهولة عبر تطبيقات الدفع الرقمية الخاصة، كما يتم العمل على توسيع نطاق الخدمة لتشمل مزيدًا من الوجهات في المستقبل القريب.

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