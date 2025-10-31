ما المدة المطلوبة لإعادة شحن محفظة بنك مصر للعملاء؟

كشف بنك مصر عن الحد الأقصى يوميًّا لشحن المحفظة الإلكترونية.

شحن محفظة بنك مصر

وقال بنك مصر: إن الحد الأقصى اليومي لشحن المحفظة الإلكترونية من كل بطاقات العميل هو 5000 جم، وذلك من كافة البطاقات المرتبطة بالمحفظة وليس لكل بطاقة على حدة.

وأوضح البنك أنه لا بد من مرور 24 ساعة من وقت التحويل بقيمة 5000 جم حتى يصبح متاحا التحويل مرة أخرى، ويتم احتسابه من آخر توقيت شحن العميل خلال اليوم السابق وليس مع بدايه كل يوم.

ومن جانب آخر يقدم بنك مصر خدمات مصرفية متنوعة وعديدة للعملاء في شتى أنحاء الجمهورية، ومنها خدمات السداد الإلكتروني للجمارك.

خدمة السداد الإلكتروني للجمارك

وتضم الخدمة الإلكترونية لسداد الجمارك من بنك مصر عدة مزايا وهي كالتالي:

إمكانية الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة من خلال الفروع المقدمة للخدمة، وعددها 290 فرعا منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

توفير الأمان والسرعة للعميل لعدم الحاجة لاستخراج شيك مصرفي ثم التوجه إلى الجمرك لسداد الرسوم المستحقة؛ مما يؤدي إلى سرعة وسهولة في إنهاء إجراءات الإفراج عن البضائع المستوردة.

إمكانية السداد بمختلف وسائل الدفع (نقدًا – خصمًا من الحساب)

يتم التأثير الفوري في بيانات العميل بما يفيد السداد لدى مصلحة الجمارك.

خدمة السداد الإلكتروني للضرائب

ويقدم بنك مصر خدمات عديدة لعملائه ومنها خدمة السداد الإلكتروني لمستحقات الضرائب، سواء كان ذلك للأفراد أو الشركات والمؤسسات حسب عدة وسائل محددة لذلك الأمر.

وتشمل خصائص وتفاصيل خدمة سداد مستحقات الضرائب من خلال بنك مصر ما يلي:

خدمة السداد الإلكتروني للضرائب:

وتتيح الخدمة للأفراد والمؤسسات سداد المستحق عليهم من ضرائب (مبيعات / دخل / خصم من المنبع).

وتوفر للعميل الأمان والسرعة وتجنب مخاطر نقل الأموال.

