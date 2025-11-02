الأحد 02 نوفمبر 2025
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بقنا

أصيب 10 أشخاص، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقرية المحروسة التابعة لمركز ومدينة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة قنا، مفاده وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في قرية المحروسة التابعة لدائرة المركز.

وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص حتى الآن جار نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية الطبية، فيما تحرر محضر بالحادث، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

الجريدة الرسمية