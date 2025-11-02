نائب محافظ قنا يتفقد المركز التكنولوجي ويتابع ملفات التقنين والصحة بقوص

أجرى الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، جولة ميدانية بمركز ومدينة قوص؛ لمتابعة سير العمل بعدد من المرافق الخدمية والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة فراج الوحش رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، والدكتور أحمد صبحي مدير الإدارة الصحية، والدكتورة إيمان متولي مدير وحدة طب الأسرة بالكلالسة، وعدد من القيادات التنفيذية.

معدلات إنجاز المعاملات في مشروعات قنا

بدأت الجولة بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، حيث جرى متابعة معدلات إنجاز المعاملات وسير العمل داخل المركز، مع التأكيد على رفع نسب الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور.

تلتها زيارة لوحدة التقنين بالوحدة المحلية، حيث تم استعراض موقف ملفات تقنين أراضي الدولة، ومناقشة سبل تسريع وتيرة العمل بالتنسيق بين الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

كما شملت الجولة تفقد وحدة طب الأسرة بقرية الكلالسة، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ومراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب الوقوف على بيئة العمل داخل الوحدة ومدى جاهزيتها لاستقبال المترددين.

اختُتمت الجولة بتفقد عدد من المواقع الخدمية الأخرى داخل المركز، وسط تفاعل من المواطنين واهتمام بمتابعة مطالبهم اليومية، في إطار حرص المحافظة على تحسين جودة الخدمات وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف القطاعات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع المواطن في صدارة أولوياتها.

