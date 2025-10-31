مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بطريق قنا سفاجا

توفي شخصان وأصيب 3 آخرون، اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص وملاكي على طريق "قنا_سفاجا".

تفاصيل الواقعة بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارة ميكروباص وملاكي على طريق "قنا_سفاجا"، وعلى الفور تم الدفع بسيارة من سيارات الإسعاف لنقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها ونقل الجثتين والمصابين إلى مشرحة المستشفى.

