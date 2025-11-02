بيزيرا يقود الهجوم، أحمد عبد الرؤوف يعلن تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة طلائع الجيش، المقرر لها مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر ماهر – سيف الجزيري – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان ومحمود حمدي"الونش" وأحمد فتوح وأحمد ربيع وسيف جعفر وعبد الحميد معالي وشيكو بانزا وعمرو ناصر وعدي الدباغ.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، لخوض مباراة طلائع الجيش، المقرر لها مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعد مباراة الليلة هي الأولى لـ أحمد عبد الرؤوف كمدير فني للزمالك بعد توجيه الشكر لـ يانيك فيريرا.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك وطلائع الجيش، اليوم الأحد الموافق 2 نوفمبر، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

وتنقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للدوري المصري الممتاز.

الزمالك يتعادل مع البنك الأهلي

وكان الزمالك تعادل مع البنك الأهلي 1-1 في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس الماضي ضمن منافسات الدوري المصري في إطار لقاءات الجولة الـ12 من الدوري.

وتقدم البنك الأهلي في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء، ليتصدى لها أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي ويتقدم لصالح فريقه أمام الزمالك.

وأحرز الأنجولي شيكوبانزا، هدف التعادل لصالح فريق الزمالك في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، بعد جملة رائعة من لاعبي الزمالك داخل منطقة جزاء البنك الأهلي.

بهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع، كما رفع البنك الأهلي رصيده إلى النقطة 15 في المركز التاسع.

