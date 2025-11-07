الجمعة 07 نوفمبر 2025
حوادث

القبض على سائق دهس مسنا في المقطم

ضبط المتهم
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على قائد سيارة دهس مسن أثناء عبوره الطريق بـمنطقة المقطم.

حادث المقطم

كانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفٍ بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة المقطم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

بالفحص، تبين أنه أثناء عبور مسن شارع شارع 9 بالمقطم اصطدمت به سيارة، ما أدى إلى إصابته ووفاته في الحال، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط السيارة المتسببة في الحادث وقائدها، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير (إنفوجراف)

