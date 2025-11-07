القبض على سائق دهس مسنا في المقطم

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على قائد سيارة دهس مسن أثناء عبوره الطريق بـمنطقة المقطم.

حادث المقطم

كانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفٍ بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة المقطم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

بالفحص، تبين أنه أثناء عبور مسن شارع شارع 9 بالمقطم اصطدمت به سيارة، ما أدى إلى إصابته ووفاته في الحال، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط السيارة المتسببة في الحادث وقائدها، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.