أخبار مصر

وزير الصحة: متابعة دقيقة لتنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالية افتتاح المتحف الكبير

خطة تأمين المتحف
خطة تأمين المتحف المصري الكبير
واصل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، متابعة تنفيذ الخطة الشاملة للتأمين الطبي لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، والتي ستقام بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد كبير من ملوك ورؤساء الدول والوفود الدولية رفيعة المستوى.

وتعكس الخطة الموسعة للتأمين الطبي للاحتفالية، التزام الدولة المصرية بتوفير أعلى معايير الرعاية والسلامة الصحية في هذا الحدث التاريخي العالمي. 

تأمين الحدث العالمي بأعلى المعايير

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تفعيل غرفة الأزمات المركزية في ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية، لضمان الاستجابة الفورية لأي طارئ صحي، مع تصميم الخطة بالتنسيق الكامل مع كافة القطاعات المعنية؛ لضمان سلامة جميع المشاركين والزوار والعاملين.

محاور الخطة الطبية والإسعافية

وأوضح «عبدالغفار» أن الخطة تضمنت نشرًا مكثفًا، وتجهيزًا للموارد البشرية واللوجستية، لتقديم خدمات طبية وإسعافية متكاملة داخل وخارج محيط المتحف على النحو التالي:

التأمين داخل المتحف

• عيادة طبية ثابتة مُجهزة بأحدث الأجهزة (رسم قلب، مونيتور، سونار) وطواقم طبية متخصصة (استشاريو رعاية حرجة، أخصائيو طوارئ، إلخ)
• 8 سيارات إسعاف مجهزة بأعلى الإمكانيات
• 2 سكوتر وجولف كار إسعافي، لسرعة الحركة في المساحات الداخلية والضيقة 
• 8 فرق إنقاذ ونقاط طبية متنقلة للانتشار السريع في جميع المناطق
التأمين خارج المتحف (محيط وطرق)
• 15 سيارة إسعاف منتشرة في نقاط استراتيجية حول المتحف
• 50 سيارة إسعاف إضافية لتأمين الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية إلى المتحف 
• رفع درجة الاستعداد القصوى في فرع هيئة الإسعاف، وتجهيز سيارات خدمات طبية متنقلة (للباطنة والجراحة والأشعة)

التأمين النوعي والمستشفيات
• مشاركة سيارات هيئة الرعاية الصحية  مشروع  «نرعاك في مصر» من خلال سيارات ومجهزة، ومُصممة لنقل الحالات الحرجة، بما يعكس التزام مصر بمعايير الرعاية الدولية
• تحديد 3 مستويات للإخلاء الطبي إلى المستشفيات التخصصية ومنها مستشفى زايد التخصصي ومستشفى الهرم، لضمان التعامل السريع والفعال مع أي حالة

الفرق الطبية
• فرق طبية مدربة ومجهزة على أعلى مستوى، لتقديم خدمات الإسعاف المتقدم والرعاية العاجلة

الصحة: نجاح جراحة دقيقة لاستبدال مفصل ركبة كامل لمسن عمره 80 عاما بمستشفى العجوزة

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن هذا المستوى من الاستعداد والتجهيز الطبي، يعكس حرص الدولة المصرية على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تأمين الفعاليات الكبرى، ويؤكد جاهزية المنظومة الصحية لتقديم الرعاية الشاملة لضيوف مصر الكرام، بما يساهم في إنجاح هذا الحدث التاريخي الذي يمثل «هدية مصر للعالم».

الجريدة الرسمية